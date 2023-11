STOP AL REDDITO DI CITTADINANZA: oggi l’ultima ricarica

Sarà sostituito a gennaio dall’assegno di inclusione

CASERTA – E’ fissata per oggi, 27 novembre, per tutti coloro per cui non è stato sospeso in seguito alle nuove disposizioni del governo Meloni, l’ultima ricarica del reddito di cittadinanza.

Dal prossimo gennaio il Supporto per la Formazione e il Lavoro sostituirà del tutto il reddito di cittadinanza insieme all’assegno di inclusione, destinato ai percettori considerati “non occupabili”.

Per poter beneficiare del supporto per la formazione e il lavoro è necessario presentare una domanda online all’Inps, oppure rivolgendosi ai patronati. Dal 1° gennaio 2024 la domanda potrà essere presentata anche tramite i CAF.