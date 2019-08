VILLA DI BRIANO (red.cro.) – Sarà ascoltato dal magistrato della Corte d’Appello di Napoli il 38enne rumeno, arrestato ieri dalla squadra mobile di Caserta a Villa di Briano, che deve scontare 9 anni di reclusione per aver violentato una minorenne in un bar in Romania (VIDEO ARRESTO QUI).

E’ stata fissata a domani l’udienza dinanzi al magistrato per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo spiccato nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria rumena.