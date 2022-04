Successo di pubblico per la “Vita Crucis” al Teatro Romano. La soddisfazione del Gruppo Scout TEANO 1

TEANO (Pietro De Biasio) Momenti toccanti e di riflessione quelli che ci sono stati domenica sera a Teano durante la “Vita Crucis” organizzata dal Gruppo Scout Teano 1. Quest’anno gli scout hanno, infatti, organizzato la rappresentazione della Passione di Cristo all’interno del Teatro Romano di Teanum Sidicinum. Ogni stazione, è stata espressa nella sua essenzialità con l’obiettivo di esprimere meglio l’intensità delle singole rappresentazioni attraverso la gestualità degli attori.

La suggestiva rievocazione storica che il prossimo anno ritornerà alla location tradizionale delle Rampe dell’Ospedale, è stato un appuntamento religioso-meditativo seguito da tantissime persone che hanno quasi riempito l’intera capienza del teatro andando ben oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. Poche ore di prove, ma tanta unità del gruppo, che hanno permesso di organizzare il tutto in solo 4 settimane. Negli scout e nei volontari c’è stata soprattutto la voglia di presentare la Teano che vogliono: una comunità di forti radici e che può essere il vanto dell’intero Alto Casertano, giovani pronti a far rivivere, riflettere e meditare sulla Passione di Gesù e sul dono della sua Risurrezione.

Degna di nota è la presenza e la partecipazione attiva non solamente degli scout o di persone vicine all’ambiente parrocchiale di don Luigi Migliozzi, come magari ci si aspetterebbe: tantissimi sono i volontari, con cui si finisce per instaurare naturalmente relazioni e rapporti che incidono spesso sul proprio cammino personale e di fede che si intrecciano con la Via Crucis del Gruppo Scout Teano 1 che ha messo in archivio la 40esima edizione. A confermarlo è Antonio Loffredo, che ha interpretato nuovamente la parte di Gesù: “Ho deciso di ripetere questa esperienza che va avanti da venti anni perché per me è sempre una grande emozione”.