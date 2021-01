SuperEnalotto, tutte le vincite in Campania del concorso di martedì. Stasera occhi puntati sul 37 super-ritardatario

CASERTA/REGIONALE – Campania protagonista assoluta dell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 12 gennaio, infatti, ha visto realizzare in regione la bellezza di cinque “5” da 14.556,92 euro ognuno.

La prima schedina vincente è stata giocata a Napoli presso la tabaccheria Desiderio in via Sannicandro 28/29; la seconda a Caserta presso la rivendita n.76 in via Salvo d’Acquisto 22/24. La terza giocata fortunata è stata convalidata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, presso l’Ocean Cafè di via San Francesco a Patria; la quarta a Nola presso Humo in via Boscofangone Centro Commerciale Vulcano, mentre l’ultima a Giffoni Valle Piana (SA) presso il tabacchi di via Cellera 43.

Il Jackpot intanto ha raggiunto quota 91,2 milioni di euro e sarà in palio nel concorso di questa sera, giovedì 14 gennaio.

Intanto c’è attesa per il super ritardatario 37, assente sulla ruota partenopea da ben 137 concorsi.

Il numero 1, invece, è al momento a 102 estrazioni di fila di assenza su Napoli.

Si ricorda che a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.