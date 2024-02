Svaligiato lo studio legale dell’avvocato Crisileo

I malviventi hanno compiuto razzie.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Stanotte alcuni malviventi esperti con l’uso di lunghe corde in plastica massiccia sono saliti lungo il perimetro esterno del palazzo e sono entrati nello studio legale dell’avv. Raffaele Crisileo e hanno compiuto una vera e propria razzia. Hanno asportato penne di valore, medaglie in oro e una ingente somma di denaro in contanti.

L’amara scoperta e’ stata fatta stamane dal professionista allertato dalla telefonata di un condomino del palazzo di Via Avezzana dove e’ ubicato lo studio. Il tutto e’ stato ripreso dalle telecamere della ditta Russo Materassi che confina con il palazzo oggetto del furto. Sul posto e’ sopraggiunto personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e successivamente e’ stata sporta denunzia depositata nelle mani del Comandante della Stazione il maresciallo Mario Iodice che trasmettera’ gli atti alla locale Procura della Repubblica.