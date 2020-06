SAN FELICE A CANCELLO – Pochi minuti fa una banda ha tentato l’assalto all’ufficio postale della frazione di Cancello a San Felice a Cancello. Riusciti a fare irruzione nell’ufficio, sono stati costretti a scappare grazie all’intervento delle forze dell’ordine allertate dai residenti. Ritrovato in fiamme, nella zona industriale, il furgone di cui si erano serviti per mettere a segno il colpo. Indagini in corso per ricostruire l’ esatta dinamica dei fatti.