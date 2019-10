Sviene durante il concerto di Gigione. Il cantante interrompe il concerto

MADDALONI – Ieri sera il concerto di Gigione è stato interrotto a causa dello svenimento di una donna, una 65enne che ha perso i sensi ed è stata soccorsa dai presenti. Quando il cantante si è reso conto che non c’era una barella per trasportare la malcapitata in ospedale, ha preferito interrompere lo spettacolo. L’artista si stava esibendo in piazza della Vittoria, in occasione della festa di San Michele.

Erano presenti circa 2000 persone. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, il concerto è stato ripreso e portato a termine.