TANGENTOPOLI A SAN FELICE. Verranno ascoltati altri testimoni nel processo in Appello a Pasquale De Lucia

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Nell’aula dove si è svolta l’udienza odierna al processo in Appello nel caso di corruzione e…tanto altro in appalti pubblici, che ha visto l’ex sindaco Pasquale De Lucia condannato a 10 anni, è stata decisa l’escussione, l’ascolto, di altri testimoni in questo procedimento.

Il prossimo 23 ottobre, parleranno davanti ai giudici Russo Raffaele, Nuzzo Antonio e Migliore Clemente Bruno, mentre poche settimane dopo, il 6 novembre, verranno ascoltati Marra Alberto e Napolitano Salvatore.