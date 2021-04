CASERTA – Erano tante, a dispetto della zona rossa, le automobili in circolazione ieri sera nella città di Caserta, dove si sono verificati due incidenti stradali: uno in via Michelangelo Buonarroti, nel quale sono rimasti coinvolti una Fiat 500 ed uno scooter; l’altro in via Caduti sul Lavoro, dove lo scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 22, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza. Non sono gravi, fortunatamente, le condizioni delle persone coinvolte nei sinistri.