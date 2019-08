CASERTA – Tanti ragazzi si sono ritrovati ieri sera alla fiaccolata organizzata all’ospedale di Caserta per pregare per Giovanni ed Ilenia, i due ragazzi rimasti feriti in un brutto incidente stradale, avvenuto lungo la Nazionale Appia, a Curti. Raccolto l’invito delle mamme dei due che in un video avevano chiesto preghiere affinchè i due ragazzi guariscano al più presto.