TEANO ALLE ELEZIONI. Due avvocati in corsa per la fascia tricolore. TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

TEANO (Pietro De Biasio) Sono scaduti alle ore 12 di questa mattina, sabato 14 maggio, i termini per la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Sarà corsa a due per la poltrona di primo cittadino. A contrapporsi saranno l’avv. Giovanni Scoglio e l’avv. Fabrizio Zarone che per la prima volta si affaccia al mondo politico. Resi noti i nomi dei candidati consiglieri che il giorno 12 giugno tenteranno di portare a casa un seggio nel parlamentino sidicino.

La lista a sostegno dell’avv. Gianni Scoglio “Teano in Comune”: Marco Matano, Giuseppe Esposito, Laura Laurenza, Donato Aletto, Rosella Compagnone, Michele Costanza, Domenico Laurenza, Pasqualino Tammaro, Antonietta Melese, Veronica Rapa, Anna Zano, Guido Zanni, Alessio Magellano, Massimiliano Faella, Massimiliano Stefano, Rosa Todisco.

La lista a sostegno dell’avv. Fabrizio Zarone “SiAmo Teano”: Barra Carlo, Federica Lo Mastro, Nino Cataldo, Francesco Antuono, Giusy Caparco, Vincenzo Tranquillo, Luana Camasso, Federico Mottola, Marco Zarone, Gabriele Martino, Daniela Mignacco, Leandro Canzano, Giuseppe Mesolella, Maria Paola D’Andrea, Gennaro Giaccio, Giovanna Lerro. Inizia così la durissima sfida tra i due candidati alla carica di sindaco che porterà a Teano il nuovo primo cittadino.