TEANO. Anno scolastico al via, il messaggio del sindaco Scoglio

TEANO (Pietro De Biasio) Studenti e famiglie, dirigenti scolastici e insegnanti, personale amministrativo e Ata di tutte le scuole del territorio. A loro è rivolto il messaggio per augurare un buon anno scolastico del sindaco Giovanni Scoglio. “Nonostante le mille difficoltà, scrive il sindaco, le risorse limitatissime, sia in termini economici che di personale, è partito oggi il primo giorno di scuola. C’è voluto un grande sforzo organizzativo, credetemi, e probabilmente ci saranno piccoli disagi, che cercheremo di eliminare mano a mano che si presenteranno”. La consapevolezza da cui partire per il primo cittadino, è che “la scuola è il luogo dove coltiviamo il nostro futuro e i bambini rappresentano la nostra ricchezza più grande. A loro diciamo: studiate, siate curiosi, sognate. L’istruzione è in cima ai pensieri dell’amministrazione e cercheremo di far sì che vada sempre meglio. Agli alunni, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie un augurio di buon anno scolastico”. L’impegno del Comune c’è assicura Scoglio: “Un ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo obiettivo, ma in particolare al Vice Sindaco, con delega alla Pubblica Istruzione, Laura Laurenza, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Esposito, che più di tutti si sono impegnati dal primo giorno. Un ringraziamento, altresì, all’Ingegnere Nicola Di Benedetto che, con la sua vicinanza umana ed istituzionale, ci ha supportati in questo difficile percorso”.