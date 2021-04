TEANO. Cammino di San Francesco Caracciolo. Arrivano i fondi dello chef Paride Cioffi

TEANO (Pietro De Biasio) – Una raccolta fondi per costruire il Cammino di San Francesco Caracciolo Santo Protettore dei Cuochi. Da Loreto a Napoli, dall’Adriatico al Tirreno: 550 km che toccheranno circa 70 Comuni dislocati in ben quattro regioni d’Italia: Marche, Abruzzo, Molise, Campania. È questo il progetto del Cammino di San Francesco Caracciolo.

E per costruire il Cammino metro per metro, ha donato anche lo chef sidicino Paride Cioffi diplomato all’alberghiero nel lontano 1978. Dopo varie esperienze come commis di cucina in vari alberghi in giro per l’Italia, a soli 21 anni si trasferisce a Kempten vicino Monaco di Baviera dove per tre anni maturerà un’esperienza internazionale.

Rientrato in Italia con famiglia a seguito diventa imprenditore di uno stabilimento a Teano e dal 2001 è direttore di ristorazione alla FIAT con oltre 200 dipendenti e sforna oltre 5000 al giorno fino al 2013. Oggi continua ad essere un grande responsabile di ristorazione collettiva a Napoli al Centro Cottura con la media di 5000 pasti al giorno. Da sempre vicino al Santo Patrono dei cuochi con generosità e dedizione ha aderito all’importante iniziativa del “cammino” che porterà alla scoperte di tante risorse enogastronomiche, agricoltori locali e tanti cuochi che con mani sapienti trasformano le nobili materie prime del territorio in gustose pietanze.