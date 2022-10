TEANO. Concluso il tour dell’amministrazione Scoglio: “Scuole al centro delle nostre iniziative”

TEANO (Pietro De Biasio) Nell’ambito delle iniziative programmate per la conoscenza e l’approfondimento delle criticità scolastiche il sindaco Giovanni Scoglio e l’assessore Laura Laurenza hanno concluso le visite in tutti plessi scolastici della Città. “Un augurio di buon anno scolastico a tutti i nostri studenti e l’impegno di mettere al centro dell’azione amministrativa la Scuola e le sue esigenze”, le parole del primo cittadino che ha voluto partecipare a tutti gli incontri organizzati dall’assessorato alla Pubblica Istruzione retto dall’Avv. Laura Laurenza. La prima di una serie di iniziative che sono programmate in questo anno scolastico. E non sono mancate le sorprese per i piccoli studenti che hanno ricevuto in dono un cappellino bianco offerto dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Teano, in partnership con un progetto più ampio (che sarà attuato nei prossimi mesi) con il gestore dei servizi rifiuti, “con l’auspicio che gli studenti possano indossarlo nelle uscite didattiche e gite scolastiche che tanto sono mancate negli ultimi 2 anni”. Per gli studenti delle scuole superiori invece l’inaugurazione dell’anno scolastico ha visto l’esibizione di giovani musicisti che hanno accolto la delegazione comunale corrisposto dal dono, sempre a cura dell’assessore Laura Laurenza, di un kit di attrezzature per lo sport, palloni di volley e calcio. A conclusione di questo primo ciclo di incontri anche l’assessore Laura Laurenza si è espressa a riguardo: “un ringraziamento ai dirigenti scolastici, al corpo docente ed al personale amministrativo per il lavoro che quotidianamente svolgono con passione e tenacia per supportare la formazione dei piccoli e giovani concittadini che rappresentano il futuro della nostra comunità. Ringrazio altresì le famiglie che ogni giorno collaborano con tutti gli operatori e permettono che il percorso scolastico dei propri figli sia un cammino più sereno. L’amministrazione comunale augura ancora ai più piccoli e ai giovani un anno ricco di soddisfazioni, di nuove esperienze culturali e formative”. L’amministrazione comunale, nell’esprimere soddisfazione per l’iniziativa, sottolinea dunque l’importanza di lavorare con i ragazzi e con gli insegnanti per promuovere una spiccata sensibilità civica e la volontà di mettere la scuola tra le priorità dell’azione amministrativa.