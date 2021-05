TEANO. Conferita la cittadinanza onoraria a due infermieri “per il lavoro e la dedizione mostrati durante la pandemia”

TEANO – (Pietro De Biasio) Teano ha conferito la cittadinanza benemerita a due infermieri per il ruolo sostenuto in prima linea nell’emergenza Covid. Il Sindaco Dino D’Andrea nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccinale della Città di Teano, ha consegnato l’importante riconoscimento ad Antonio Boragine e Pasquale Cipriano. Ai due infermieri molto conosciuti in città è andata la cittadinanza benemerita, ha spiegato il Sindaco, “per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata nel corso della grave pandemia da Coronavirus”.

Gli sforzi compiuti dagli infermieri Boragine e Cipriano sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Un lavoro che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare da vicino capendo tutti i sacrifici che i due infermieri hanno fatto con passione e amore per la professione ma soprattutto per la popolazione. Un lavoro che ancora oggi viene svolto senza orario e senza riposo proprio per garantire i turni e le esigenze dei pazienti e dei cittadini. Tante difficoltà ma vissute sempre con il massimo impegno e dedizione. Il lungo anno in trincea contro la pandemia e le scene drammatiche della prima ondata con Antonio e Pasquale in tuta bianca e doppia mascherina di protezione, segneranno per sempre il ricordo dei teanesi.