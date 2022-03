TEANO dice “no” alla guerra. Una messa e una fiaccolata a sostegno del popolo ucraino

TEANO (Pietro De Biasio) Prosegue la gara di solidarietà a Teano: la città sta facendo la sua parte per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Domani è in programma una santa messa e una fiaccolata grazie all’attività messa in campo dalla Comunità Masci Teano 1. “Condanniamo l’attacco all’Ucraina, le parole degli scout, invitiamo tutti a partecipare alla fiaccolata per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace”.

Appuntamento domani pomeriggio alle 18.30 presso la Chiesa di S. Reparata. È prevista una Santa Messa officiata da Padre Antonio Di Masi e al termine una fiaccolata di solidarietà per il popolo ucraino e per dire “no” alla guerra. Sarà possibile donare beni di prima necessità e farmaci: antinfiammatori, antibiotici, bende, garze, disinfettanti. Anche questo è un modo per cercare di alleviare le sofferenze di centinaia di migliaia di persone coinvolte nel conflitto. Ma è soprattutto un modo per trascorrere un momento di preghiera nella consapevolezza di essere una grande comunità.