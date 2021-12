TEANO. Due studentesse dell’ISISS Foscolo seconde al concorso nazionale “Lo Schermo e le Emozioni: Scrivi una storia per il cinema”

TEANO (Pietro De Biasio) Prestigioso riconoscimento per due studentesse dell’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano che hanno sbaragliato tanti coetanei al concorso nazionale “Lo Schermo e le Emozioni: Scrivi una storia per il cinema” organizzato dall’Arci Movie per promuovere il cinema e la cultura da quasi trent’anni a Napoli e in Campania. Carmen Aletto e Marica Silvestri della classe 4^ Liceo Linguistico si sono classificate al secondo posto con il racconto con illustrazioni dal titolo “Un giorno a Napoli”. La cerimonia di premiazione degli allievi delle scuole che hanno partecipato alla quinta edizione del concorso, si è svolta nella splendida cornice del Teatro San Ferdinando.

Durante l’evento, moderato da Colomba Punzo (Dirigente Scolastico I.C. 83 Porchiano Bordiga), sono intervenuti Maria Filippone (Vice Sindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia), Carmen Petillo (Fondazione Premio Napoli). Non poteva mancare la Giuria presieduta da Gabriele Frasca (scrittore) e composta da Iole Masucci (sceneggiatrice), Roberto D’Avascio (Presidente Arci Movie), Imma Colonna, Mena Solipano e Giovanni Bellotti (Arci Movie). L’attore Gianfelice Imparato ha letto degli estratti delle opere vincitrici. Le due studentesse sidicine seguite dalla Prof.ssa Giovannina Palmieri e dal Prof. Antonio Migliozzi, si sono cimentate nella produzione di un testo narrativo con dialoghi e disegni molto apprezzato per la fantasia e la creatività. Il racconto è ambientato a Napoli. Il protagonista è un ispettore di polizia, Luigi Giglio, il quale, insieme all’aiuto di due poliziotti, porta a termine la risoluzione di un caso di omicidio. La vittima è una ragazza, trovata morta in un campo di Via Toledo. L’ispettore Giglio, grazie al suo ottimo ed infallibile intuito, riesce a smascherare l’assassino e a condannarlo al carcere, portando a termine il caso. Allo stesso concorso è arrivato anche il primo premio per Chiara Mesolella ex alunna del Liceo Scientifico. Grande orgoglio dunque per l’ISISS e siamo certi che Carmen e Marica sapranno stupirci ancora una volta.