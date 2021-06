TEANO. Frazioni senz’acqua, i residenti si recano al Comune e “strappano” una soluzione (si spera) definitiva

TEANO – (Pietro De Biasio) Con l’estate si torna a parlare di guasti alla rete idrica e dei relativi disservizi sempre più frequenti. I cittadini delle frazioni che durante il periodo estivo si vedono togliere l’acqua nelle ore pomeridiane sono sul piede di guerra e questa mattina si sono recati in Comune per esporre le problematiche e i disagi che purtroppo si ripetono ogni anno come un film (horror) già visto.

Sono stati ricevuti dal vice sindaco Sandro Pinelli che in presenza del responsabile tecnico l’Ing. Russo e del comandante della Polizia Municipale Gennaro De Biasio, ha assicurato accertamenti tempestivi e una soluzione definitiva. Intanto, l’amministrazione comunale sta provando ad arginare il problema. Nella sola giornata di ieri il responsabile tecnico del Comune ha svolto 29 sopralluoghi dove sono state segnalati interventi di guasti e riparazioni. E con ben quattro determine di incarico (N. 354, 355, 359 e 360) per un totale complessivo di euro 22.362,06 saranno avviati lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche sia nelle frazioni che nel centro cittadino. Nel frattempo c’è chi inizia a procurarsi grosse autoclavi per provare risentire in misura minore della problematica e chi si attrezza con contenitori e cassette di minerale.