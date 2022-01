TEANO. L’appello per i vaccini anti covid: “Aprite i locali dell’Ospedale cittadino”

TEANO (Pietro De Biasio) Moltissimi teanesi si sono già visti inoculare il vaccino anti Covid e tanti altri lo hanno prenotato e sono in attesa. Continua perciò il “pellegrinaggio” verso i paesi limitrofi sedi di punti vaccinali per la campagna di somministrazione delle terze dosi. In molti si dicono amareggiati per la mancanza di un centro vaccinale proprio ora che le varianti sono molto contagiose.

Diversi cittadini stanno manifestano il proprio disappunto attraverso i social. Tra questi registriamo anche l’appello dell’ex Presidente della Pro Loco Antonio De Simone per far aprire un punto vaccinale presso l’Ospedale di comunità presente in città. “Aprite i locali dell’Ospedale di Teano per fare i vaccini invece di pensare a fare le liste riconquistiamo la dignità di un popolo”, l’ex Presidente De Simone non le manda a dire e si dice molto preoccupato per l’evolversi della situazione sanitaria in questo periodo. Propone quindi un punto di vaccinazione di prossimità presso il nosocomio sidicino.

In quest’ottica chiede al Commissario e all’Asl di mettere a disposizione i locali della struttura affinché si possa procedere rapidamente a incrementare il numero di vaccinazioni. Tutta la fase di preparazione potrebbe richiedere solo qualche giorno perché la struttura già ospita percorsi dedicati, spazi separati ed accoglienti che sicuramente tornerebbero utili a tanti cittadini e non soltanto della città sidicina. Si può e si deve agire al più presto per l’ex Presidente della Pro Loco.