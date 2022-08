TEANO. Tombini e caditoie intasati. Necessaria la pulizia prima del prossimo temporale

TEANO (Pietro De Biasio) Il temporale violento dei scorsi giorni (LEGGI QUI) seguito da notizie di allagamenti, strade impercorribili e cittadini in difficoltà, ha avuto comunque, un merito: quello di aver evidenziato per l’ennesima volta una situazione potenzialmente pericolosa ma ancora gestibile. Spesso i danni causati dai temporali sono dovuti alla mancanza di una manutenzione adeguata di strade e di cunette stradali. E nello specifico caditoie e tombini sulle strade ed aree comunali di Teano versano in condizioni pietose aumentando così rischio di allagamenti in occasione di forti precipitazioni. È dunque opportuno agire in via precauzionale tramite attività di prevenzione e pulizia. Il loro corretto funzionamento viene mantenuto infatti attraverso la pulizia e lo svuotamento di fogliame e rifiuti dove presenti, per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque. È importante che il Comune provveda sin da subito, onde evitare di contare danni ben più gravi fra qualche settimana in vista della stagione autunnale.