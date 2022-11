TEANO. Tutto pronto per il Mercatino di Natale

TEANO (Pietro De Biasio) Sta diventando ormai un appuntamento imperdibile per i teanesi quello con il Mercatino di Natale che si svolge tra viale Europa e largo S.Maria la Nova. Anche quest’anno infatti l’11 dicembre saranno allestiti i colorati stand enogastronomici con gadget natalizi e prodotti artigianali. Lungo viale Europa e nello spazio davanti alla chiesa di S.Maria la Nova da mattina fino a sera, artigiani e commercianti daranno vita ad un mercatino con tante curiosità e idee regalo natalizie. Inoltre, ci sarà lo street food e tante golosità per i visitatori. Spazio anche per i giovani gruppi musicali ai quali sarà concessa l’opportunità di esibirsi in pubblico dal vivo e l’animazione per i più piccoli.