TEANO. “Un milione 200mila euro per rifare le strade cittadine.” L’annuncio del sindaco

TEANO (Pietro De Biasio) Le strade della città inizieranno a cambiare volto. Ne è sicuro il sindaco Giovanni Scoglio che annuncia l’arrivo dell’intervento denominato “Riqualificazione della viabilità comunale – 1^ lotto funzionale”, individuato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 275 del 07.06.2022. Un intervento importante che dovrebbe risolvere il problema atavico della città, come le buche e gli allagamenti di molte strade che interessano il territorio comunale. “Nonostante le mille difficoltà per provare a garantire i servizi essenziali in una situazione disastrosa dell’Ente, spiega il primo cittadino, senza perderci d’animo, lavoriamo quotidianamente guardando al futuro. Grazie a questo straordinario impegno, cominciamo a raccogliere qualche piccolo risultato. Siamo riusciti a portare a compimento l’iter per il finanziamento di circa 1milione e 200mila euro per il rifacimento delle strade cittadine”. Risorse significative che permetteranno alla nostra Città “di riacquistare un minimo di dignità nella percorribilità stradale”. “Non era per nulla scontato, prosegue Scoglio, ringrazio tutta l’Amministrazione per il lavoro di squadra a supporto di questa attività ed in particolare l’Assessore Giuseppe Esposito, che ha seguito la vicenda in prima linea. Nei giorni scorsi ho finalmente firmato la convenzione con la Regione Campania, che libera il finanziamento e permetterà alla nostra Città di riacquistare un minimo di dignità nella percorribilità stradale. Questo percorso, insieme ad altri, ci tiene impegnati, dall’inizio della consiliatura, per evitare di perdere le risorse necessarie e disponibili, che rappresentano l’unica possibilità di realizzare opere infrastrutturali utili alla cittadinanza”. Finalmente è arrivata la bella notizia che tutti i cittadini aspettavano da tempo.