TEANO. Vaschetta di cibo avvelenato. Ritrovato cagnolino agonizzante

TEANO (Pietro De Biasio) Triste ritrovamento in via Rio Persino all’incrocio con via Gradavola, dove è stato scoperto cibo avvelenato per animali randagi. Le volontarie che si occupano degli animali della zona, hanno ritrovato un cane agonizzante che ha ingerito l’esca avvelenata e ha avuto gravi problemi: crisi epilettica e schiuma dalla bocca. Per fortuna l’animale è stato prontamente soccorso ora è in prognosi riservata ma non dovrebbe rischiare la vita. Sul posto è intervenuto il veterinario dell’Asl che ha accertato che la vaschetta di cibo preparata da ignoti conteneva il metaldeide ovvero il veleno per le lumache che viene spesso utilizzato per avvelenare i bocconi per i cani e gatti. Sul macabro ritrovamento sono state infornate le forze dell’ordine, mentre tanti cittadini hanno subito condannato l’azione ignobile del responsabile.