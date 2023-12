Telefoni cellulari nascosti nel pacco alimentare, scoperti dalla polizia penitenziaria

I dispositivi avvolti nella carta copiativa per eludere i controlli

CARINOLA – Cellulari destinati ai detenuti nascosti nei pacchi alimentari. Questa la scoperta fatta dagli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Carinola che hanno sequestrato i dispositivi contenuti nel pacco spedito dall’esterno.

I cellulari, tredici, – secondo quanto dichiarato dal segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri – erano occultati tra le vivande e avvolti nella carta copiativa per sfuggire ai controlli. Sono in corso accertamenti per individuare il mittente della spedizione e il destinatario.

“Come Osapp – conclude Palmieri – formuliamo un plauso al personale operante che nonostante le carenze organico e difficoltà operative di varia natura sono riusciti a impedire l’introduzione di apparati tecnologici non consentiti, pericolosi e utili per contatti esterni e la gestione di attività illecite”.