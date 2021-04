Tensione agli uffici Asl, intervengono i carabinieri

SUCCIVO – Attimi di tensione nel primo pomeriggio all’esterno degli uffici dell’Asl a Succivo. A causare il caos, stando al racconto di alcuni presenti, disagi nella fruizione dei servizi, dovuti anche da problemi del sistema telematico. La situazione si è presto trasformata in un pericoloso assembramento, fra urla e liti fra i presenti stessi e il personale della struttura sanitaria. Condizione che ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per ripristinare l’ordine e distanziare gli utenti. In molti hanno criticato la distribuzione dei numeri di prenotazione all’ingresso, che non terrebbe conto del reale numero di persone da poter servire. Parecchie persone sono dovute tornare a casa senza poter usufruire del servizio.