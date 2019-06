Tenta di fuggire all’arresto con la droga negli slip. Fermato richiedente asilo politico

SAN NICOLA LA STRADA – Nella mattina di Sabato 1.6.2019, agenti in servizio “motomontato” di controllo del territorio della

Polizia di Stato di Caserta – Squadra Volante hanno proceduto all’arresto di un giovane gambiano,



COLLEY Ansumana, classe ’97, richiedente asilo politico, per il reato di spaccio di sostanzastupefacente del tipo “hashish” e “marijuana”.Gli operanti, a bordo di moto con colori d’istituto, giunti nei pressi della rotonda di San Nicola laStrada, zona nota per essere frequentata da pusher ed acquirenti di sostanza stupefacente,avvistavano un giovane di colore che, dopo essere stato avvicinato da altra persona, cedevaqualcosa all’interlocutore. Decidevano, pertanto, di intervenire per procedere al controllo giungendoda opposte direzioni all’interno dei giardinetti della rotonda per chiudere eventuali vie di fuga.Vistisi scoperti, il giovane acquirente riusciva ad allontanarsi, mentre l’equipaggio bloccava ilgiovane di colore con ancora una busta di marijuana in mano. Sottoposto a perquisizione, COLLEYAnsumana, gambiano classe 97’, risultato essere richiedente asilo politico ed incensurato, venivatrovato in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 3 grammi, di banconote di piccolotaglio per un totale di 60 euro e, nascoste all’interno degli slip indossati, n. 22 stecche di hashish delpeso di circa 57 grammi, il tutto sottoposto a sequestro.A conclusione degli accertamenti ed informato il P.M. di turno presso il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, il giovane veniva dichiarato in stato di arresto e condotto presso la CasaCircondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio di convalida.