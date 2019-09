PONTELATONE – Si tratterebbe di una tentata violenza sessuale, quella consumata ai danni di una donna di 65-70 anni. L’episodio è avvenuto nel cimitero di Pontelatone. La signora, vedova da alcuni anni, si trovava nel camposanto per far visita al marito defunto, quando è stata aggredita da un uomo, ancora non identificato, dal quale però è riuscita a scappare.