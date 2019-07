Tenta il suicidio ma viene salvato dai militari

MARCIANISE (red. cro.) – Un uomo ha tentato di togliersi la vita, nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, lungo la provinciale che collega Casapuazzano e la zona di Trentola.

Sono stati gli automobilisti in transito ad allertare una camionetta dell’esercito che era in zona per il servizio strade sicure.



Sono stati i militari, infatti, ad evitare che si consumasse il gesto estremo.L’uomo, stando alle prime indiscrezioni, è stato sorpreso mentre cercava di legare una corda ad un palo nei pressi dell’Ecobat. Quando ha capito di essere stato scoperto è salito in macchina ed è scappato verso il Velodromo di Marcianise dove è stato fermato dagli uomini dell’Esercito che, visto lo stato di choc in cui si trovava, hanno ritenuto opportuno, oltre ad allertare i familiari, a farlo visitare da un medico.