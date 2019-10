Armato di fucile a canne mozze, tenta la rapina in una cartoleria. Fermato da un agente in borghese

AGGIORNAMENTO SAN TAMMARO (T.P.) – Nella nottata odierna personale del Commissariato

Capua Vetere ha tratto in arresto IODICE Giovanni nato a S. Maria C.V. il 12.08.1977e residente in Portico di Caserta, nullafacente con numerosi pregiudizi per furto, rapinaaggravata, reati in materia di stupefacenti, resosi responsabile del reato di tentata rapina-all’interno di una cartoleria sita in San Tammaro- detenzione e porto in luogo pubblicodi un fucile a canna mozzata con matricola abrasa ed ancora di illecita detenzionedi cartucce per arma da fuoco da guerra.Il predetto malvivente alle ore 20,00 circa di ieri, faceva irruzione in una cartoleriasita in San Tammaro, imbracciando l’arma sopra descritta, ma veniva bloccato etratto in arresto da un militare dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, che siavvaleva poi anche dell’operato di personale di questo Commissariatoimmediatamente intervenuto in ausilio.Tali ultimi operatori davano quindi corso all’immediata attività investigativa -esperitaanche con gli agenti del Commissariato di Marcianise- che consentiva di trarre inarresto il cennato Iodice anche per il reato di illecita detenzione di numerose cartucceper arma da guerra, di micidiale capacità offensiva, che il medesimo deteneva pressola propria abitazione unitamente ad una pistola cd. scacciacani che non si escludepossa essere stata utilizzata in pregressi episodi delittuosi.Appare opportuno evidenziare la professionalità del militare dell’Arma deiCarabinieri intervenuto ed il consolidato sinergico spirito di collaborazione delpersonale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e di quello dell’Armadei Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere.