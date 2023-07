Tentano di abbordare bambini, paura tra i villeggianti di Baia Domizia

Allertati i carabinieri: diversi gli episodi segnalati.

CELLOLE La denuncia pare sia stata inoltrata alla locale stazione dei carabinieri. A Baia Domizia più persone hanno segnalato il tentativo, da parte di ignoti, di abbordare dei bambini, cercando di farli salire nella loro auto. Episodi che, ovviamente, preoccupano alquanto i tanti villeggianti che in questi giorni affollano la cittadina rivierasca. Famiglie con figli, anche piccoli, che temono possa ripetersi una situazione simile. Per tale ragione, residenti e villeggianti chiedono maggiore presenza e vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Una donna, in facebook, ha scritto: “Attenzione. Non vi voglio spaventare ma, fate attenzione! Mio nipote è stato avvicinato da un’auto azzurra con due uomini dentro, gli hanno detto ” vieni, sali in macchina”……. fortunatamente stava ancora sotto casa ed è riuscito a scappare nel palazzo e salire in casa! Sono stati allertati i carabinieri ed ora invieranno una pattuglia!”.