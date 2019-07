PIEDIMONTE MATESE (red.cro.) – Pensavano di tornare a casa con un bel bottino, in un’abitazione di Piedimonte Matese, ma non è andata esattamente così. Nella notte tra lunedì e martedì dei malviventi, sfruttando l’assenza dei proprietari, si sono intrufolati in casa, rovistando ovunque alla ricerca di qualcosa di valore.

Ma tutto il “bottino grosso” era tenuto ben nascosto dai proprietari e i ladri sono stati costretti a dividersi un cellulare e qualche euro.