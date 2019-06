CAIANELLO – Ladri in azione stanotte nella filiale di “Che Banca” di Caianello, sita in via Ceraselle. I malviventi sono entrati nell’istituto ma non sono riusciti a portare via nulla. E’ infatti scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigilantes e i carabinieri. La banda si è dileguata.