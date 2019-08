Tentativo di rapimento in piazza Nassyria, 13enne si divincola e fugge

CELLOLE – Tentativo di rapimento, ai danni di una 13enne, in piazza Nassyria a Cellole. E’ accaduto domenica sera. La giovane è stata avvicinata da due persone che, strattonandola per un braccio, hanno cercato di trascinarla via. La ragazzina è riuscita a divincolarsi e a fuggire, raggiungendo i genitori a cui ha raccontato l’accaduto. Portata al pronto soccorso del nosocomio di Sessa Aurunca, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per le lievi lesioni al braccio subite dallo strattonamento. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Cellole.