SAN NICOLA LA STRADA – Un furto è stato sventato, poco dopo le 11 di questa mattina, dalla polizia municipale di San Nicola La Strada. A seguito di una segnalazione da parte di un cittadino che notava in via Levi tre persone con accento straniero a bordo di un furgone bianco che con fare sospetto cercavano di caricare sul mezzo alcuni fasci di profilati in alluminio. Indagini in corso grazie al numero di targa del furgone adoperato dalla banda.