Tentato omicidio del dj Joseph Capriati, il padre patteggia la pena

CASERTA – Si conclude la vicenda di Joseph Capriati. Accolta la richiesta di patteggiamento per Pietro Capriati accusato del tentato omicidio del figlio. Il giudice ha accolto l’istanza di pena concordata a 3 anni formulata dal legale dell’uomo. Nel corso dell’interrogatorio Capriati (ora ai domiciliari nella sua dimora casertana) fu molto collaborativo e, benchè visibilmente provato, ricostruì quanto accaduto quella sera nell’abitazione di via Viviani. L’uomo, 61 anni, durante una lite per futili motivi iniziata tra il dj e la madre e sfociata tra spintoni e schiaffi tra padre e figlio, ha accoltellato il 33enne provocandogli una grossa ferita al torace che aveva trapassato un polmone.