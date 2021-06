TERRA DEI FUOCHI. Rubati ad AVERSA i “bimbi fatti ad uncinetto”, simbolo della lotta all’abbandono dei rifiuti

Il sindaco Alfonso Golia: “Non ci arrendiamo, continueremo a combattere…

AVERSA – Rubati durante la notte i simboli della Terra dei Fuochi, dei bimbi fatti ad uncinetto, nel vicoletto San Francesco e nei pressi della Cassa Armonica ad Aversa. A darne notizia è il sindaco Alfonso Golia che così commenta sul suo profilo Facebook: “Questa notte qualche essere indefinibile ha trafugato i bambini ad uncinetto installati poche settimane fa in vicoletto San Francesco e nei pressi della Cassa Armonica per sensibilizzare la popolazione ad avere rispetto per gli spazi pubblici trasformandoli in una mostra all’area aperto.

Noi non ci arrenderemo mai all’inciviltà, ho già chiesto alla Presidente del Lucernaio di aiutarci ad installare delle nuove creazioni.

È una vergogna incredibile, così come il continuo deposito di rifiuti e ingombranti in centro e in periferia che pure stiamo provando a combattere con le fototrappola.



Sulla Cassa armonica è comparsa una scritta ‘useless teen’, una presa di coscienza . Che dire se non vergogna, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a combattere.

Cari concittadini siamo una grande comunità, gioiamo insieme e lottiamo insieme per superare le difficoltà che il tempo che viviamo ci impone di affrontare.

Abbiamo bisogno di un grande senso civico per vincere questa sfida, ora più che mai.

Aversa è la nostra città, la città dove crescono i nostri figli e dove cresceranno i nostri nipoti: Difendiamola, rispettiamola, amiamola.

Forza Aversa, ci riusciremo, sempre insieme”.