Terracciano, portiere casertano, cade con la Fiorentina nella finale di Conference League

ARIENZO – La valle di Suessola farà sentire il suo affetto nei confronti di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina sconfitta nella finale di Conference League questa sera contro l’Olympiacos.

Tra i protagonisti della stagione in giro per l’Europa della viola, conclusasi amaramente all’ultimo capitolo, c’è sicuramente il portiere titolare nato 34 anni fa.

Nato a San Felice a Cancello, Terracciano è cresciuto nella vicina Arienzo.

Scelto nel 2019 per la sua capacità di impostare il gioco con i piedi, oltre ad essere particolarmente reattivo tra i pali, è stato tra i migliore dei viola, con almeno due parate decisive.

Finale persa ai tempi supplementari con un gol di El Kaabi per la Fiorentina, squadra che non alza un trofeo dall’inizio del millennio, nel 2001, contro il Parma in finale di Coppa Italia.

Con il rischio di essere smentiti da esperti ancor più calciofili, l’ultimo vincitore di un trofeo continentale nato in provincia di Caserta resta Attilio Popeye Lombardi, che conquistò la Supercoppa Uefa con la Lazio nella finale del 1999 contro gli inglesi del Manchester United.