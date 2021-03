CASAL DI PRINCIPE – Il Comune di Casal di Principe ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’acquisizione al patrimonio dell’ente di un terreno e di un fabbricato non accatastato, costruiti in via Vecchia di Vico. Si tratta di beni confiscati al killer del clan dei casalesi Giuseppe Setola e al fratello Pasquale. Il terreno sarà destinato ad un intervento di “housing sociale”, si legge nel decreto della giunta.