TEVEROLA. Travolto da una motrice in retromarcia. Muore operaio 39enne

TEVEROLA – Tragico incidente nella notte a Teverola. A perdere la vita Tommaso Tesone, 39enne di Giugliano dipendente di una ditta. L’uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate dopo un incidente avvenuto a ridosso dell’area deposito della ditta di spedizioni Tnt. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dai Carabinieri della stazione di Teverola, l’uomo è stato urtato da una motrice che era in una retromarcia all’interno del parcheggio. A causa del tremendo impatto, Tesone ha riportato un grave trauma cranico. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118. Oltre ai militari dell’Arma, sul posto sono arrivati anche gli ispettori del lavoro, attivati dall’Asl. In quella zona, per una tragica coincidenza, morì anche un geometra 43enne, che andò sul cantiere a trovare alcuni amici.