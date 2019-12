PIGNATARO MAGGIORE (TP) – “Ti devo togliere il cuore da petto” le diceva per costringerla e continuare la loro relazione. Imputato di maltrattamenti, stalking ai danni di una ex fidanzata. Il giudice monocratico, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha assolto, condannandolo solo per le lesioni alla pena pecuniaria di 1000 euro. Sotto accusa M.S. di Pignataro Maggiore difeso dall’avvocato Carlo De Stavola e Elisa Carfora.