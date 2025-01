Tifosi della Casertana e del Foggia sotto processo per gli scontri allo stadio Pinto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È stata celebrata ieri l’udienza preliminare al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il processo che coinvolge un gruppo di individui accusati di gravi atti di violenza durante l’incontro di calcio tra Casertana e Foggia, tenutosi il 4 dicembre 2023 presso lo stadio “Alberto Pinto” di Caserta.

L’appuntamento di ieri si è concluso con un nulla di fatto, visto che gli imputati tifosi del Foggia si trovavano agli arresti domiciliari e non era stato possibile farli assistere all’udienza.

Il procedimento penale riguarda i reati di invasione di campo, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, e coinvolge numerosi indagati, supporters della Casertana e del Foggia.

Secondo le accuse, durante la partita valevole per il campionato nazionale di Lega Pro (Serie C), un gruppo di tifosi della Casertana e del Foggia avrebbe dato vita a violenti scontri, iniziati con il lancio di oggetti contundenti, fumogeni, e materiale pirotecnico.

Gli imputati avrebbero sfondato il cancello di ingresso al terreno di gioco, per poi dirigersi sotto la curva nord, riservata alla tifoseria avversaria. A quel punto, l’invasione di campo sarebbe degenerata in violenti alterchi tra i tifosi, costringendo gli arbitri a sospendere la partita per circa 40 minuti.

Inoltre, alcuni dei tifosi coinvolti sono accusati di aver opposto resistenza a pubblici ufficiali, inclusi agenti di polizia, durante l’esecuzione di operazioni di ordine pubblico. Diverse lesioni personali sono state inflitte agli ufficiali di polizia, con alcune di queste richiedenti cure mediche.

Diversi gli avvocati casertani e pugliesi presenti nel collegio di offensivo, tra cui illegale Gerardo Marrocco, Bruno Moscatiello, Vincenzo Maizzi, Antonietta De Carlo, Emiliano D’Onofrio, Emanuela La Cava. L’elenco completo degli imputati: