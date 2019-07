PRESENZANO – A causa di un incidente, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale SS85 “Venafrana” al km 5,700, in localita’ Presenzano. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed e’ uscito fuori strada. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilita’ locale Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per rimuovere il mezzo e ripristinare la circolazione il prima possibile.