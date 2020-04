Titolare di un’agenzia di viaggi sconfigge il CORONAVIRUS: “Tra la vita e la morte ho avvertito le preghiere di chi mi vuole bene”

SANTA MARIA A VICO – Il 50enne titolare di un’agenzia di viaggi a Santa Maria a Vico, Patrick Minichino, ha sconfitto il coronavirus. L’uomo, arrivato in ospedale a Caserta, è rimasto ricoverato per giorni, tra la vita e la morte. In un video pubblicato stamattina sui social ha ringraziato tutti coloro i quali gli sono stati vicini.

Un’esperienza che lo ha cambiato: “E’ bello ringraziare di cuore tutte le persone che mi sono state vicine, tra virgolette, da lontano.

Sono stato davvero sulla linea di confine, tra la vita e la morte, adesso lo posso dire e sto cercando di fare chiarezza dentro di me mettendo in un foglio word tutte le mie esperienze, raggruppandole e dando loro un senso.

Sicuramente una parte importante del mio ritorno a casa quindi alla vita normale, anche se sono ancora in una fase di convalescenza consigliatami dai medici e dai sanitari è stata quella delle buone intenzioni delle preghiere che ho ricevuto da lontano da tutti voi.

Effettivamente queste preghiere Io le ho avvertite veramente come qualcosa di reale e quello mi ha spinto ha spinto il mio corpo la mia essenza a recuperare.

Intanto approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti cercherò di ringraziare ognuno di voi per la vicinanza come dicevo quando sarà il tempo giusto, superata questa fase di questo virus che non ci dà tregua.

Che altro dire sono commosso vorrei evitare di farmi qualche pianto sono oltremodo felice di essere qui, ancora sconto qualche piccola cosa come vedete alla gola per esempio devo aspetto che si chiuda la ferita ma al 95% potrei dire che sono lo stesso di sempre.

Avremo modo di salutarci tutti mi manca solo un bel caffè al bar chissà quando ce lo potremo prendere.

La mia guarigione è dovuta a qualcosa di spirituale…

Mi auguro tanto che alla fine dell’emergenza le persone capiscano il senso della vita io ho visto qualcosa ho visto qualcosa all’altro lato ma anche non vedendo quello che ho visto io le persone hanno quasi l’obbligo di pensare che questa non è l’unica vita è che c’è qualcosa dietro e noi siamo quasi obbligati a pensare di dover fare qualcosa di buono anche per i nostri simili.

Sinceri auguri grazie a tutti un bacio a tutti spero di poter ripeto ringraziare di nuovo tutti di persona.”