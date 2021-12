CASAPULLA – Un incubo: tornare a casa la sera della Vigilia di Natale e trovare i ladri.

Si è verificato ieri, prima del cenone, in un’abitazione di Casapulla. Un uomo è rientrato e ha trovato due malviventi intenti a svaligiargli la casa. I due lo hanno aggredito per guadagnare una via di fuga, riuscendo a scappare.