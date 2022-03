Torna a casa dopo 4 mesi l’operaio precipitato da un’impalcatura

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Buone notizie il 35enne operaio precipitato da un’impalcatura 4 mesi fa, torna a casa. Finalmente il conosciuto e apprezzato 35enne, che lo scorso 26 novembre in un cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Tevere, nella zona industriale di Sansepolcro (Arezzo), cadde dal trabattello da un’altezza di 5 metri, riportando vari traumi. Il ferito fu soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza della Croce Rossa, i tecnici della sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl e i vigili del fuoco. Da allora l’uomo di Orta di Atella, padre di tre figli, ha lottato con tutte le sue forze per riprendersi e tornare dalla sua famiglia. Dopo essere andato in coma, ha combattuto per alzarsi da quel letto dell’ospedale cosa che è riuscita grazie ai medici, all’affetto della sua famiglia e degli amici. ha vinto e ora tornerà a casa. Grande gioia e felicità per questa storia a lieto fine.