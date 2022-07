Torna a casa uno dei due ladri di champagne da migliaia di euro

CASERTA – Il giudice per le indagini preliminari Alessia Stadio ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato difensore di Dear Istrefi, il ventiquattrenne albanese arrestato un mese fa assieme al suo connazionale Erjon Kaferi, perché ritenuto responsabile di una serie di furti di champagne al centro di distribuzione Siciliano di Capodrise, in via Ponteselice.

Istrefi potrà quindi tornare a casa, avendo ricevuto la sostituzione, per motivi di salute, della misura del carcere con quella degli arresti domiciliari.

I due sarebbero riusciti a portare via in questa estate bottiglie di champagne dal valore superiore agli 80.000 euro.