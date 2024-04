TRAFFICO A PASQUETTA. Migliaia di auto in coda. Ecco le tre strade da tenere d’occhio per il ritorno

CASERTA – La Strada Statale Appia, ovviamente la Domiziana e l’autostrada Milano Napoli, direzione sud, saranno senza dubbio le tre direttrici su cui si svilupperanno forti code legate al rientro dalla classica gita fuori porta di Pasquetta.

Tante le persone, infatti, che si stanno recando verso il mare o che hanno già raggiunto le spiagge del litorale casertano.

Tante persone e, quindi, rischi maggiori di incidenti, come quello avvenuto questa mattina in autostrada che, all’altezza del casello di Napoli Nord, ma anche tra Caserta Nord e Sud, in direzione Milano, ha provocato oltre un chilometro di coda, per traffico intenso.

Code di diversi minuti si sono viste anche lungo strada che unisce la variante Anas, lato Maddaloni, alla provincia di Benevento.

Da via Forche Caudine fino allo svincolo di Valle di Maddaloni, infatti, auto in fila indiana per diversi chilometri.

L’Appia, nella sua derivazione più costiera, ma anche internamente dal lato di Maddaloni e la Domiziana, rischiano dalle 20 in poi di diventare luoghi complessi, con migliaia di auto di ritorno verso casa.