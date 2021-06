Traffico internazionale di profumi contraffatti. Perquisizioni anche a CASERTA

Scoperto dai carabinieri dei Nas

CASERTA/REGIONALE – Scoperto dai carabinieri dei Nas di Torino un traffico internazionale di profumi contraffatti. Venti le perquisizioni eseguite in locali e 15 le denunce di persone coinvolte a vario titolo nel traffico illecito. L’operazione, denominata ‘S. Fiacre’ si e’ sviluppata principalmente a Torino e in Piemonte ma le perquisizioni hanno toccato anche le province di Caserta, Cuneo, Fermo, Foggia, Milano, Monza Brianza, Napoli, Pistoia, Taranto, Torino e Venezia. L’inchiesta ha consentito di disarticolare un traffico di profumi e merce contraffatta, attivo in tutto il territorio nazionale, con legami commerciali all’estero, in particolare tra Turchia e Paesi dell’Est Europa, da dove arrivavano i prodotti.