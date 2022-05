MARCIANISE – 53enne colto da malore improvviso, trovato morto in casa. E’ accaduto ieri sera a Marcianise in via Antonio Pacinotti. L’uomo, Giulio Raucci, così si chiamava, 53 anni è stato trovato esanime sul letto da un suo congiunto. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lascia la madre e due sorelle. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio alle 15,30 presso la Chiesa di Santa Maria dei Pagani.