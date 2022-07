AGG. ORE 16.47. 72enne taglia l’erba in giardino e muore fulminato da una potente scossa elettrica.

AGGIORNAMENTO ORE 16.47 – Emergono particolari più precisi sulla tragica morte del 72enne di Via Boscariello. Il pensionato stava tagliando, a quanto pare, l’erba del giardino, non accorgendosi, purtroppo, della presenza di filo elettrico scoperto fra le piante. Il contatto, avvenuto chiaramente in maniera fortuita, ha provocato una potentissima scossa che ha folgorato il 72enne senza lasciargli alcuno scampo.

CAPUA – Una tragedia si è consumata pochi minuti fa a Capua in via Boscariello. Un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è morto folgorato.

